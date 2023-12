Screening gratuiti contro i tumori. Al via campagna di prevenzione

Prende il via una maxi-campagna di screening gratuiti per la prevenzione del tumore del colon-retto. Medici di famiglia e dell’ospedale Lotti hanno fatto un appello per effettuare questi importanti controlli. Sono previste lettere informative, arrivate o in arrivo, in tutte le case dei potenziali utenti nella fascia di età 50-69 anni. Basta ritirare la provetta, fare il test e riconsegnarla. Test relativi allo screening mammografico, pap Test e hpv test (screening cervice uterina), ricerca del sangue occulto nelle feci (screening colon-retto). "Una provetta può salvarci la vita, questa è una grande opportunità per i pazienti asintomatici" il consiglio di Cecilia Del Papa, medico di famiglia, con il dottor Luca Puccetti, segretario generale della sezione pisana della Federazione italiana medici di medicina generale. "Quando si parla di prevenzione si parla di sanità pubblica, che ogni giorno proviamo a difendere e a sostenere – ha detto il sindaco Matteo Franconi ricevendo i medici in sala consiliare. La prevenzione è la prima azione che la sanità pubblica deve mettere in campo". A Pontedera è possibile ritirare il kit per la ricerca del sangue occulto nelle sedi del Distretto di via Fleming, 1 dal lunedì al venerdì (11-12.30) e via Colombo. Mentre a Ponsacco in via Rospicciano, 24 dal lunedì al venerdì (15-16.15) e a La Rosa in via Verdi, 32 lunedì el mercoledì (15-17) e sabato (8.30-12). A Bientina in via Pacini 92/A dal lunedì al venerdì (10-12.30), lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì (14-15), martedì (14-16) e il sabato (7.30-12.30). A Santa Maria a Monte via S. Michele, 7 il lunedì (14.30-16.30), mercoledì 15-16.30) e venerdì (10-12.30). A Volterra in Borgo S. Lazzaro, 5 lunedì e mercoledì (12-13), martedì (14.30-16.30) e giovedì (16-17). A Ponteginori via Solvè, 2 giovedì (11-12), a Pomarance in via Roma lunedì (14-16.30), mercoledì e venerdì (11-12.30), Castelnuovo V.C. in via Roma, 1 il mercoledi (11-12).

l.b.