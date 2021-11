Montescudaio (Pisa), 25 novembre 2021 - Un incidente mortale è avvenuto questa sera, 25 novembre, poco prima delle 20 nel comune di Montescudaio, in via dei Tre Comuni: un giovane padre di 32 anni ha perso la vita durante lo sconto fra l'auto in cui viaggiava con la moglie e i fifgli, che si trovava al volante, e un furgone con due operai a bordo.

Grave uno dei due operai, un 38 enne trasferito a Livorno con un trauma cranico e rachideo, mentre il collega è stato portato all'ospedale di Cecina con trauma agli arti inferiori. I due bambini e la mamma sono stati trasferiti all'ospedale di Cecina, e non sono in gravi condizioni di salute.