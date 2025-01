Scomparso il professor Daniele Loni. Aveva insegnato alle medie e al liceo Marconi

SAN MINIATOLa cultura delle lingue classiche latino e greco perde uno dei suoi massimi esponenti. E’ morto, nella sua casa di via Pietro Bagnoli a San Miniato, il professor Daniele Loni. Avrebbe compiuto 78 anni il prossimo 2 febbraio, ma un malore l’ha strappato improvvisamente all’affetto delle persone a lui più care, la moglie Maria Antonietta, la figlia Cecilia, i cognati Angelo Frosini (ex collega ed ex sindaco) e Angela Salis. Il funerale oggi, alle 15, nella chiesa di Santa Caterina. Nel frattempo la salma è esposta nella casa di via Bagnoli. Daniele Loni, pisano d’origine, si era laureato in lettere nell’ateneo della sua città e subito dopo aveva iniziato a insegnare. Primo incarico alle scuole medie di Manciano e a metà anni Settanta il posto di ruolo alle medie Sacchetti dove conosce la futura moglie, Maria Antonietta Frosini. Nel 1988 il professor Loni ottiene il trasferimento al liceo Marconi dove insegna italiano e latino fino alla pensione, nel 2007. Loni ha trasmesso la sua grande cultura e passione per il greco e latino a centinaia di studenti che ha aiutato, fuori dall’orario di scuola e gratuitamente. Non ha mai ricorperto ruoli politici anche se è sempre stato di sinistra e iscritto all’Anpi. Era appassionato di calcio e tifoso della Juventus. Alla famiglia, tra le tante, anche le condoglianze del sindaco Simone Giglioli e della Pro Loco.