Scomparso il medico. Massimo Carlesi

VOLTERRA

La città piange la scomparsa del dottor Massimo Carlesi, stimato medico di famiglia e figura di grande rilievo nel territorio. Professionista in pensione, Carlesi, morto domenica scorsa all’età di 73 anni, era riconosciuto non solo per la sua dedizione e competenza nel campo della medicina, ma anche per il suo impegno costante a favore della comunità. Rappresentante della Fondazione Crv, aveva sempre dimostrato un forte senso di responsabilità e passione nel sostenere iniziative sociali, culturali e del territorio. La sua scomparsa lascia un segno profondo, poiché Volterra perde un esempio di umanità e professionalità. Il cordoglio espresso dalla Fondazione Crv: "Il presidente e tutti gli organi della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, con la commissione centro espositivo e la segreteria, esprimono il loro più profondo cordoglio per la scomparsa del dottor Massimo Carlesi, e lo ricordano con gratitudine per la competenza e la dedizione con cui ha portato avanti il suo impegno nelle innumerevoli iniziative realizzate dalla nostra Fondazione". Un lutto che colpisce anche il Distretto Rurale e Biologico della Val di Cecina. "Massimo Carlesi purtroppo ci ha lasciato - scrive il distretto - Non solo perdiamo un sostenitore convinto del Distretto, a cui non sono mancate occasioni per portare fattivi contributi, perdiamo soprattutto una grande persona che lascia un immenso vuoto in tutta la comunità della Valdicecina A nome del presidente Davide Yuri Bettini esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e un enorme ringraziamento a Massimo, con cui è stato davvero un onore condividere sogni, progetti e obiettivi".