Scomparso a 62 anni Giulio Drago. Indimenticato portiere granata

PONTEDERAIl Pontedera piange Giulio Drago, scomparso nella tarda serata di venerdì all’età di 62 anni (era nato il 25 giugno 1962 a Caltagirone) dopo aver lottato per lungo tempo contro una terribile malattia che purtroppo non gli ha dato scampo. Drago era stato il portiere della squadra "superstar" che nel 1993-94 aveva conquistato la promozione in Serie C1 e aveva difeso la porta granata nella storica amichevole contro la nazionale italiana vinta 2-1 il 6 aprile 1994. Ma non solo. Trasferitosi a Empoli, dove viveva tuttora, aveva scelto di chiudere la sua brillante carriera sportiva con i colori del Pontedera, con i quali aveva disputato infatti altri quattro campionati di Serie C2, dal 1995-96 al 1998-99. E’ stato in quegli anni che i tifosi pontederesi hanno potuto apprezzarne le spiccate qualità non solo calcistiche, ma anche umane, tant’è che fino a quando ha potuto ha sempre partecipato alle varie reunion organizzate qui in città. Ma è stato anche in quel quadriennio che Drago scoprì di avere il diabete, come confessò in una intervista pubblicata sul libro del centenario del Pontedera, "Il secolo granata" (2012). Questo lo costrinse ad interrompere, a 37 anni, una carriera folgorate, che lo aveva portato fin sui massimi palcoscenici, entrando nell’organico della Juventus tra il 1980 e il 1983 e poi alternandosi tra Serie A e B con le maglie di Cremonese, Atalanta, Empoli, Bari e Triestina, riuscendo a vestire anche quelle azzurre di under 20 e 21. La società granata ha ricordato il suo ex giocatore, rivolgendo alla famiglia le proprie condoglianze. "Pontedera mi è rimasta nel cuore e conservo bellissimi ricordi" dichiarò Drago nella sopra ricordata intervista. E anche Giulioè rimasto nel cuore degli sportivi di Pontedera.Stefano Lemmi