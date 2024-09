Pontedera: arrestato dai carabinieri. Scippa il telefonino a una donna e chiede 50 euro per restituirlo

Pontedera, 29 settembre 2024 – Scippa il telefonino a una donna e poi cerca di estorcere 50 euro a un amico della vittima che gli chiede di restituirlo. L’uomo, rintracciato dai carabinieri dopo la segnalazione al numero unico di emergenza urgenza 112, è stato arrestato e associato al carcere Don Bosco di Pisa. L’arresto è stato compiuto dai militari della compagnia di Pontedera nell’ambito di un’intensificata attività di controllo del territorio, finalizzata alla prevenzione e alla repressione di reati contro il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti al termine della quale sono state controllate 64 persone e 20 autoveicoli e 2 esercizi commerciali.

Lo scippo del telefono cellulare è avvenuto in una strada del centro di Pontedera. I carabinieri dell’aliquota radiomobile sono subito intervenuti dopo la segnalazione e hanno rintracciato l’autore dello scippo mentre cercava di estorcere 50 euro all’amico della vittima in cambio della restituzione del telefono rubato.

Gli stessi carabinieri di Pontedera hanno controllato 64 persone e 20 autovetture. In collaborazione con i colleghi del Nas sono stati ispezionati due esercizi commerciali di rivendita di prodotti etnici ai cui gestori sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 1.500 euro a causa della presenza di alimenti privi delle necessarie etichette di tracciabilità. Il servizio in questione si aggiunge a numerose attività di controllo del territorio. L’altro giorno i militari dell’Arma hanno arrestato uno spacciatore trovato con oltre un etto di cocaina. Trovato a un posto di blocco con 4,5 grammi, a casa gli sono stati sequestrati oltre 130 grammi e èiù di 4.300 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio.