Schianto contro camion. Perde la vita un 43enne. Ferite gravi due donne. Strada chiusa per ore

RIPARBELLASangue sulla strada regionale 68. In uno scontro frontale tra un camion e un’auto è morto il quarantatreenne Maurizio Franchi di Vada. Era al volante della sua auto che, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri – tra le ipotesi l’asfalto bagnato dalla pioggia o un malore – è finita sulla corsia opposta schiantandosi contro un autoarticolato adibito al trasporto di materiali inerti. L’autista del camion, nel tentativo di evitare l’impatto, è finito nella corsia opposta scontrandosi con un’altra vettura sulla quale viaggiavano due donne che sono rimaste ferite e sono state trasferite in ospedale con l’elisoccorso Pegaso.

Il quarantatreenne di Vada è morto sul colpo. Quando sono arrivati i soccorritori per lui non c’era più niente da fare. Il corpo è stato estratto dalle lamiere dell’abitacolo dell’auto dai vigili del fuoco. Anche le due ferite sono state liberate dalle lamiere della macchina dai pompieri e affidate alle cure del 118. Il tragico incidente poco dopo le 8. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Volterra con più pattuglie. La strada regionale 68 è stata chiusa al traffico dal personale Anas. L’arteria è stata riaperta poco prima delle 13. Necessario anche l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Cecina, in supporto ai colleghi del distaccamento di Saline di Volterra, per la bonifica del tratto di strada e per la rimozione dei veicoli.

La dinamica del tragico incidente, come detto, è oggetto delle indagini dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi e che stanno svolgendo ulteriori accertamenti. Le due auto viaggiavano sulla strada regionale verso Riparbella. Il camion proveniva dalla direzione opposta. Il conducente della prima autovettura, Maurizio Franchi, avrebbe perso il controllo finendo contro il camion e andandosi a fermare sul ciglio della strada. Distrutta. L’urto tra l’autoarticolato e la vettura sulla quale viaggiavano le due donne è avvenuto successivamente dopo che il conducente del camion avrebbe sterzato nel disperato tentativo di evitare il primo impatto. Il drammatico incidente di ieri mattina ripresenta ancora una volta la pericolosità della strada 68 che non presenta problemi solo nel tratto da Volterra a Colle Val d’Elsa, ma anche nel tracciato da Cecina a Volterra. In particolare per i restringimenti e la velocità sostenuta di molti veicoli.

Il corpo senza vita di Maurizio Franchi – grande appassionato di montagna ed escursioni, fungaiolo amante dei viaggi – è stato trasferito alla medicina legale di Livorno per l’autopsia.

g.n.