Schiacciato dal trattore, muore agricoltore di 78 anni

Fauglia (Pisa), 22 agosto 2024 – Tragedia nel Pisano, precisamente nelle campagne di Fauglia. Un uomo di 78 anni è morto questa mattina, a causa di un incidente in agricoltura. Secondo una ricostruzione l'agricoltore stava lavorando la terra in un'area di sua proprietà a bordo di un trattore che si è ribaltato. Il 78enne è rimasto schiacciato dal mezzo agricolo e, nonostante l'allarme lanciato tempestivamente da un vicino, non è stato possibile salvarlo. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 ed stato attivato anche l'elisoccorso Pegaso, ma quando i sanitari sono arrivati sul luogo dell'incidente il 78enne era già deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Per il recupero della salma è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Accertamenti dei carabinieri.