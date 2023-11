Scelta della scuola. Le date degli open day

PONTEDERA

Tempo di scuole aperte ai ragazzi delle terze Secondarie di primo grado e alle loro famiglie per la scelta della Secondaria di secondo grado. Gli Open Day. All’Ipsia Pacinotti sono in programma nei sabati 16 dicembre, 13 e 20 gennaio, dalle 15 alle 18, per gli indirizzi Manutentori (elettrici, elettronici e mezzi di trasporto), Moda-Made in Italy, Servizi socio sanitari. Nei soliti giorni verranno fornite informazioni anche sui corsi serali.

l liceo Montale ha iniziato sabato scorso con gli incontri di orientamento pomeridiani. I prossimi appuntamento sono fissati per sabato 2 dicembre, dalle 15 alle 16,30 e dalle 16,30 alle 18, sabato 16 dicembre e sabato 13 gennaio con lo stesso orario. Previsti anche ministage, vale a dire laboratori tematici di orientamento mattutini con orario 8,20-12,30, aperti ai soli studenti, scelti in base all’indirizzo di interesse. Per ulteriori informazioni, prenotazioni, contattare il sito del Montale.

Due giorni di scuola aperta ai ragazzi delle Secondarie di primo grado all’Itis Marconi: sabato 2 e sabato 16 dicembre, senza prenotazione, dalle 15 alle 18,30. All’Itcg Fermi, dopo il primo incontro di sabato scorso, gli altri appuntamenti sono previsti per i sabati 2 e 16 dicembre e sabato 13 gennaio con tre possibilità di orario, alle 15, alle 16 e alle 17 nelle aule e negli ambienti dell’istituto. Per ragazzi con bes, dsa e diversa abilità sono previsti orari e giorni su prenotazione tramite accesso al sito.

Il liceo XXV Aprile (classico e scientifico) è stato il primo istituto Secondario di secondo grado di Pontedera a organizzare gli Open Day, sabato 18 novembre. Gli altri due appuntamenti sono in calendario il 16 dicembre e il 13 gennaio. In relazione ai ministage mattutini durante l’orario di lezione, e per soli ragazzi, il Montale ricorda ai genitori che nel Villaggio Scolastico è attiva la zona a traffico limitato dalle 7,30 alle 13,30, pertanto le auto vanno parcheggiate all’esterno.