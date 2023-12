Scatta l’imposta di soggiorno

Entra in vigore dal 1 gennaio 2024 l’imposta di soggiorno per i turisti in arrivo nelle strutture ricettive del Comune di Riparbella. "Il nostro era rimasto l’unico comune dell’ambito turistico a non averla introdotta. Abbiamo quindi avviato – spiega il sindaco Salvatore Neri – un percorso di condivisione con gli imprenditori del settore per strutturarla. Gli introiti di questa imposta devono per legge essere investiti in progetti turistici, di promozione e valorizzazione del territorio e per un piccolo Comune come il nostro avere queste risorse offre la possibilità di portare avanti progetti importanti, pensati insieme a chi opera in questo campo".

L’imposta partirà dal 1 gennaio e sarà dovuta da ciascuna persona per ogni pernottamento nelle strutture ricettive riparbelline, dal 1 gennaio al 31 dicembre, fino a 7 pernottamenti consecutivi o 30 cumulativi. La tariffa sarà di 1 euro al giorno.