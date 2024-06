Sarà una passerella colorata. Coinvolgimento degli studenti per “firmare“ il suo restauro

PONTEDERA

Saranno proprio gli studenti del Villaggio scolastico a sognare, ideare, colorare artisticamente la passerella pedonale che collega la città di Pontedera alle scuole superiori. Sarà un percorso lungo e che verrà avviato nei modi e tempi tali da trovare il suo culmine quando i lavori strutturali previsti saranno a buon punto. L’innovativa passerella che attraversa il fiume Era venne costruita nel ’70 dall’ingegner Giglioli durante la giunta Maccheroni ed ora necessita di un intervento strutturale di messa in sicurezza importante per il quale il Comune ha ottenuto nell’estate scorsa un finanziamento da quasi 1 milioni di euro dai fondi Pnrr. Fu lo stesso Maccheroni, sei anni fa, a stimolare la precedente giunta affinché venisse fatta una verifica strutturale del ponte. Così venne fatto e si arrivò ad un resoconto sullo stato dell’infrastruttura. Con questa relazione, insieme ad uno studio di fattibilità, si è andati in seguito a chiedere i fondi, poi ottenuti.

Interventi di messa in sicurezza previsti anche per il ponte Napoleonico ma per il quale non c’è ancora un finanziamento, a differenza appunto per quelli alla passerella, ogni giorno e da più di mezzo secolo attraversata da centinaia di studenti. Adesso è in corso la progettazione, seguita dall’assessore ai lavori pubblici Mattia Belli, per un intervento che riguarderà soprattutto il rifacimento dei cuscinetti di appoggio ma anche la parte in ferro ed in cemento armato.

Il via ai lavori non è proprio dietro l’angolo, si parla di metà 2025 ma intanto si inizia a sognare il futuro di questa iconica infrastruttura pontederese.

l.b.