Sara, la stilista regina dei social: "I video ironici? Io sono così"

Con i suoi video spopola sui social, porta sul web la sua passione per l’abbigliamento e trasmette energia a clienti e non solo per presentare i suoi capi d’abbigliamento. Il difficile momento che sta attraversando il commercio si combatte anche così. I profili social di Sara Pachetti stanno raggiungendo numeri impressionanti. La pagina Instagram del suo negozio di via Guerrazzi a Pontedera, il Veni Vidi Fashion Playground, ha raggiunto quasi 40mila followers, su TikTok la seguono in 12mila. Tutto è iniziato durante il periodo di chiusura delle attività per la la pandemia.

"Ero tornata da Milano dove ho studiato moda e lavorato e avevo aperto il negozio da appena un anno, a dicembre 2018 – spiega Sara, la commessa social, ma a lei piace anche definirsi ‘la stilista dell’anima’ –. Dovevo presentare la mia nuova attività e farmi conoscere, perché quando arrivi da fuori o ritorni dopo un po’ di tempo, a Pontedera hanno bisogno di sapere ‘di chi sei’. E così mi sono buttata sui social. Le persone stando sempre in casa non si mettevano più gli abiti ‘buoni’ e così ho iniziato a chiedere a chi mi seguiva di mandarmi le loro foto con i loro miglior capi. Non pensavo, ma me ne arrivavano a decine, anche dall’estero, dal Brasile. E così quando tutto è ripartito ho continuato questa mia rubrica, presentando con mia sorella gli outfit che vendo in negozio. Vedevo che piacevano, c’era chi vedendo i video poi veniva in negozio. Prima ne facevo tre alla settimana, ora ne faccio tutti i giorni, con la giusta ironia perché io sono così, in video come in negozio". Un modo simpatico per avvicinare clienti e far vedere indosso i vestiti che vende. "Un abito si vede meglio se provato piuttosto che fermo in un manichino – dice – qui (in negozio) ho di tutto, voglio accontentare tutti quelli che vengono. Anche a chi deve fare un regalo chiedo com’è quella persona, non quanto vuole spendere. Chiedo che musica ascolta, che capelli porta. Ecco perché mi definisco la stilista dell’anima. Adesso a breve aprirò anche il mio e-commerce, per accontentare anche chi mi segue dall’estero: dalla Spagna all’Irlanda, da Ibiza alla Germania".

Una passione nata da piccolissima e che Sara porta nel suo negozio ogni giorno. "A 3 anni già andavo in bottega da mia nonna che faceva la magliaia – racconta – a volte mi diceva ‘bimba ti annoi? Attacca un bottone’. E così mentre le mie amichette uscivano e sbaciucchiavano i ragazzini io stavo in bottega e imparavo il mestiere. Una dedizione per il lavoro che crescendo mi sono ritrovata e oggi vivo tutto questo con grande entusiasmo".