Santa Croce, occupati appartamenti ed ex bagni. “Comune sigilla porte e finestre”

Santa Croce (Pisa), 10 marzo 2025 – Gli appartamenti e gli ex bagni pubblici di piazzetta Santa Cristiana, di proprietà del Comune di Santa Croce, dopo essere stati occupati più volte negli ultimi anni da abusivi in cerca di un tetto sotto cui ripararsi, ora sono stati messi in sicurezza. A darne notizia è la vicesindaca e assessora all’ambiente, al sociale e alle politiche abitative Sonia Boldrini con un post sulla sua pagina social.

“In settimana con l‘aiuto delle forze dell’ordine per la tutela del territorio – scrive Boldrini – abbiamo in via urgente ispezionato gli appartamenti di proprietà comunale e gli ex bagni pubblici ubicati in piazza Santa Cristiana in quanto era stato riscontrato che da anni, in maniera sporadica, venivano occupati senza nessuna autorizzazione, avendone forzato le porte d‘ingresso e gli infissi tutti. Abbiamo provveduto alla chiusura ermetica di ogni entrata in quanto l’edificio è prossimo ad un completo restauro grazie ad un finanziamento regionale. Il palazzo sarà destinato a residenza per anziani”.

Il Comune è intervenuto, dopo il lavoro delle forze dell’ordine che hanno controllato la situazione in ogni singolo locale del condominio e degli ex bagni pubblici per verificare che non vi fosse nessuno, con gli operai che hanno provveduto a bloccare e murare gli accessi. La porta d’ingresso su via Santa Cristiana e le finestre. Questo per evitare che vi possano essere altre intrusioni abusive. I locali, infatti, per anni destinati a case popolari e alloggi di prima necessità per persone o famiglie rimaste senza casa, avevano da tempo palesato evidenti problemi igienico-sanitari e strutturali. Per questo motivo il Comune, già con la precedente amministrazione, aveva deciso di tenerli sfitti in attesa dei lavori di sistemazione che a breve verranno effettuati, come reso noto dalla vicesindaca Sonia Boldrini, grazie al finanziamento ottenuto dalla Regione Toscana.

I locali del condominio di piazzetta Santa Cristiana, a fianco della chiesa del monastero dedicata alla patrona di Santa Croce, verranno interamente ristrutturati, ritagliati in appartamenti piccoli, monolocali e ambienti adatti a ospitare persone anziane sole. Con questo progetto il Comune potrà dar vita a una sorta di struttura sociale dove gli anziani possano risiedere autonomamente, ognuno con i propri spazi e la propria riservatezza, ma comunque in un contesto “protetto”, a loro adeguato e con caratteristiche peculiari per gli anziani.

g.n.