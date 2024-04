Santa Croce, pauroso incidente. Auto e furgone si scontrano: un ferito

Santa Croce sull’Arno (Pisa), 13 aprile 2024 – Incidente nella notte a Santa Croce, in via del Bosco all’angolo con via Fratelli Pallesi. Intorno alle 5,15, in prossimità di un incrocio, si sono scontrati una macchina ed un furgone.

Lo scontro ha provocato il ferimento del conducente dell'auto mentre sul furgone sono rimasti illesi. I Vigili del Fuoco hanno collaborato con il personale del 118 nell' estricazione della persona e provveduto a mettere in sicurezza i luoghi dell'intervento. Sul posto i carabinieri di San Miniato.