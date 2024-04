Ecodays, 11 giorni di grandi eventi. Appuntamento con la sostenibilità: "Coinvolgeremo quartieri e frazioni"

Undici giorni intensi con un programma sconfinato che coprirà tutto il territorio, dal centro storico alle frazioni, nessuna esclusa. Saranno gli Ecodays, il programma (a partire dal 2 maggio) targato Ecofor service, l’azienda che si occupa di rifiuti industriali. Elencare qui il programma completo e dettagliato è impossibile perché comprende oltre 100 iniziative dislocate in 25 location. Ecco perché gli stessi organizzatori, oltre ad aver stampato i programmi, consigliano di consultare il sito per gli aggiornamenti.

"Gli Ecodays sono per un certo verso l’appuntamento finale delle attività che svolgiamo in parte con le scuole e in parte con i personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo – esordisce Antonio Pasquinucci, presidente di Ecofor service – Quest’anno abbiamo provato a fare un passo in più perché di solito è la cittadinanza che viene a vedere gli impianti e visto che, riteniamo che ormai in molti li abbiano già visitati, abbiamo deciso di portare noi gli impianti in città, nei quartieri e nelle frazioni per una serie di incontri e appuntamenti che si svolgeranno nei punti principali di Pontedera con un ricco calendario di eventi in collaborazione anche con il comune di Pontedera". Collaborazione che va avanti da tempo, come nel caso del festival letterario Ponte di parole o durante il Mese delle donne".

Tutti gli appuntamenti saranno gratuiti ma per alcuni servirà la registrazione per motivi logistici visto che alcuni si svolgono in posti al chiuso come nel caso del Teatro Era. "In questa manifestazione, al di la della promozione di un marchio – aggiunge Pasquinucci – c’è la consapevolezza che l’azienda opera meglio quando nel territorio c’è vivacità economica e culturale che formano realtà competitive". In tutte le frazioni ci saranno attività indirizzate prevalentemente ai ragazzi e bimbi con una piccola performance teatrale, la merenda offerta, un intermezzo musicale e poi aperitivo per i grandi. Inoltre, in città, sul piazzone (Piazza della libertà) un grande schermo proporrà un tour interattivo della discarica, mentre in piazza Cavour una galleria immersiva (un tunnel lungo 15 metri e largo 5) proietterà immagini dell’impianto. Proprio da quella galleria piena di luci e musica ci transiterà la Randonneé. E poi spazio all’istituto Modartech con una mostra di abiti sostenibili e una mostra fotografica di prestigio internazionale che per la prima volta lascia Milano per venire a Pontedera.

"Abbiano voluto istituire una borsa di studio in collaborazione con l’Università di Pisa – aggiunge Rossano Signori, Ad di Ecofor – per commemorare Mario Garzella che è stato un personaggio nel mondo dell’industria, fu infatti anche direttore del personale Fiat, e che abbiamo avuto l’onore di avere come presidente di Ecofor service. Questa borsa di studio vuole essere un giusto riconoscimento che la nostra provincia gli deve". La borsa di studio coinvolgerà il dipartimento di ingegneria civile che parteciperà anche a un convegno. "Ringrazio Ecofor – conclude il sindaco Matteo Franconi – per questo programma e mi fa piacere che ci sia un riconoscimento in memoria di Garzella che ho avuto il piacere di conoscere".