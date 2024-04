Con Leo nel Cuore aiuta la scuola estiva

CASTELFRANCO

L’associazione Con Leo nel Cuore di Castelfranco, fondata da Elisabetta De Monte e Antonio Papini, i genitori di Leonardo, morto a soli 18 anni, nel 2015, a causa delle complicazioni di una malattia degenerativa, ha organizzato una cena di raccolta fondi per aiutare l’Istituto comprensivo a sostenere le spese per le attività estive. Sono stati raccolti 1.500 euro.

"Ancora grazie a tutti per ieri sera – il post di Elisabetta e Antonio sulla pagina facebook di Con Leo nel Cuore – Grazie alla Contrada San Martino, a tutti i partecipanti e anche a coloro che, non potendo essere presenti, hanno voluto dare ugualmente il loro contributo. Il risultato della cena, tolte le spese, si è concretizzato in ben 1500 euro ai quali va sommato un altro centinaio di euro di donazioni e aggiungeremo ancora qualcosa per arrivare a finanziare l’incremento delle ore di sostegno per i Campi solari estivi, organizzate quest’anno dal nostro Comprensivo Scolastico, con un contributo di 2000 euro".

L’Istituto comprensivo di Castelfranco, diretto dal professor Sandro Sodini, sarà uno dei pochi in Toscana ad attivare l’apertura della scuola anche nei mesi di giugno e luglio dopo la fine dell’anno scolastico. "Leonardo, quando aveva intorno a sé i suoi amici, era il ragazzo più felice del mondo – concludono Elisabetta e Antonio il loro bellissimo messaggio – Speriamo che sia così anche per queste ore in più che potranno trascorrere a scuola questi giovani studenti. Grazie ancora, sempre con Leo nel Cuore".