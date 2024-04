Mercatini, talk merende e tanto altro

Dal mercatino dell’usato rigorosamente fatto dal proprio bagaglio dell’auto agli incontri per parlare non solo di ambiente, fino alle degustazioni di formaggi e cioccolato e tanto altro. Gli Ecodays sono un grande contenitore che coinvolgerà Pontedera su tanti aspetti. Si partirà giovedi 2 maggio dalle 16:30 alle 19 al Campino di via della Calenda con la merenda con prodotti Mukki. Seguirà lo spettacolo teatrale ECO-4, quattro personaggi in cerca di riciclo. La sera, alle 21:30 al teatro Era l’ecoincontro con Luca Bizzarri nello spettacolo teatrale “Non hanno un amico”. Il programma proseguirà ogni gorno con decine di aventi e fino al 12 maggio darà spazio anche ai nomi della cultura e dello spettacolo: lunedì 6 maggio, alle 18, al Museo Piaggio interverranno Giullermo Mariotto e Stefano Dominella. Mentre mercoledì alle 17, sempre al Museo Piaggio, Matteo Ward sarà intervistato da Filippo Solibello. E poi il 10 maggio alle 11 al Teatro Era toccherà a Vincenzo Schettini noto per il suo format sui social “La fisica che ci piace“. Poi sabato 11 alle 18.30 al Museo Piaggio sarà ospite Riccardo Iacona. Da Venerdi 3 a sabato 11 maggio (domenica 5 escluso) alla sede Ecofor di Gello, in via dell’Industria,

dalle 8:30 alle 12, visite agli impianti e laboratori con le scuole che hanno partecipato al progetto Eco Zoomer.