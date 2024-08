Sanità, ecco i cantieri all’opera. Si lavora senza sosta all’ospedale Lavori in corso al padiglione Montegrappa dell'ospedale Degli Infermi di San Miniato per ampliare posti letto e migliorare servizi. Investimento di oltre 3 milioni di euro finanziato dal Pnrr. Prossimi interventi anche per la Casa della Salute di Ponte a Egola.