Pontedera, 23 agosto 2020 - Non poteva mancare, nonostante il caldo, i suoi 82 anni e un lungo viaggio da fare in macchina. Nino Benvenuti non poteva mancare l'ultimo saluto al suo grande rivale Sandro Mazzinghi, morto sabato 22 agosto a Pontedera dove era nato il 3 ottobre 1938. Mazzinghi e Benvenuti sono stati due tra i più grandi pugili della storia della boxe.

Benvenuti si è fermato nella camera ardente davanti al corpo di Mazzunghi,. ha parlato a lungo con i familiari e poi ha lasciato un messaggio affettuoso sul registro delle firme, prima di ripartire.

Lunedì 24 alle 10 i funerali nella chiesa del Crocifisso.