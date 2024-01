La crescita di San Miniato. In un anno 123 nuove famiglie

San Miniato (Pisa), 8 gennaio 2024 - La comunità della città della Rocca cresce. E lo fa su tutti i fronti. Non solo e soltanto per la nuova primavera che da qualche anno stanno vivendo commercio e turismio. Cresce la popolazione, cresce la residenza. E’ il sindaco Simone Giglioli, distribuendo alcuni numeri a consuntivo del 2023 che si è chiuso da pochi giorni alle nostre spoalle, a certificarlo. La popolazione del nostro Comune è in crescita, perché nell’anno che si è appena chiuso – scrive il primo cittadino – sono morti 307 nostri concittadini (155 donne e 152 uomini - molti in meno dello scorso anno) e ne sono nati 196 (98 maschi e 94 femmine - un po’ di più rispetto al 2022) ma gli immigrati da altri comuni sono stati 868 contro i 652 che da San Miniato sono emigrati in altri territori". Quindi un quadro positivo che parla di una terra che mostra un significativo appeal, nella quale sono più gli arrivi delle partenze.

Anche l’amore va bene, a San Miniato. E, nel 2023, si sono formate 123 nuove coppie (44 con il matrimonio religioso, 74 con il matrimonio civile e 5 con l’unione civile) a fronte di 35 coppie che si sono sciolte (16 separazioni e 19 divorzi). Altra curiosità: nel 2023, ben 83 residenti stranieri nel nostro comune sono diventati, a tutti gli effetti, cittadini italiani. Nel Comune di San Miniato sono presenti ben 68 nazionalità diverse con gli albanesi che -stanfo alle ultime rilevazioni – continuano a fare la parte del leone seguiti da marocchini, romeni, cinesi, senegalesi, georgiani, filippini.

Infine: "tra i nuovi nati il nome più gettonato per le femmine è stato Vittoria (come nel 2022) – rileva il sindaco Giglioli –, per i maschi c’è stato un pari merito tra Edoardo (primo anche lo scorso anno) e Leonardo".

A questi elementi possiamo aggiungere anche che è in corso un seppur timido risveglio della residenza nel capoluogo: c’è interesse dal punto di vista immobiliare, alcune giovani coppie hanno scelto di vivere in centro storico, anche la zona ospedale – quella che aveva sofferto di più negli ultimi anni - si sta risvegliando e ha trovato nuovi sanminiatesi e vitalità.