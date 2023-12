San Miniato Musei tutti aperti e mercatino

Finita la maratona del tartufo, San Miniato non si ferma. Ed è già domenica con il mercatino e altre opportunità culturali. L’onda lunga della mostra mercato che in tre fine settimana ha visto arrivare sotto la Rocca oltre 65mila persone, potrà riverberarsi anche sul tradizionale appuntamento della prima domenica del mese? Indubbiamente sono attesi tanti viistatori. Sia proprio sulla scia del tartufo 2023, sia perchè siamo ormai in clima natalizio, e sia perchè sarà una domenica con tutti i musei aperti. Il museo di palazzo comunale e gli altri musei civici saranno visitabili dalle 10 alle 17. Apartire dalla Rocca di Federico II, simbolo della città, costruita tra il 1217 e il 1223, si può visitare fino in cima e godere di un eccezionale panorama. Da non perdere il Museo della Memoria che custodisce testimonianze documentali e interattive della storia più recente, con particolare riferimento ai fatti della Seconda Guerra Mondiale. Inoltre questa è una domenica speciale: per il 150esimo anniversario della nascita dell’artista toscano Galileo Chini ci sono disponibili na serie di visite guidate speciali al Museo di Palazzo Comunale. Nella Sala della Sette Virtù del Palazzo Comunale Chini lavorò nel 1897 e nel 1898 per restaurare gli affreschi medievali: stemmi e insegne araldiche apposti dai Vicari fiorentini e la Vergine che allatta il bambino circondata dalle Virtù teologali e cardinali.

Eppoi c’è, appunto, il mercatino del piccolo antiquariato e dell’artigianato nel centro storico di San Miniato, organizzato da Fondazione San Miniato Promozione con la collaborazione dell’amministrazione comunale, è da sempre un evento che funziona. Per tutta la giornata sarà possibile trovare oggetti di antiquariato, vintage, usati e di piccolo artigianato al mensile appuntamento in centro storico; tra mobili, decoupage, oggettistica, collezionismo, curiosità, opere d’ingegno, ce ne sarà per tutti i gusti e per tutte le passioni. Negli anni è cresciuto molto. Gli spazi che ospiteranno questi tesori sono in piazza del Popolo, piazza Dante Alighieri, Loggiati di San Domenico, Corso Garibaldi, alcuni degli angoli più belli e di rilevanza storica della Città della Rocca federiciana e del tartufo bianco pregiato.