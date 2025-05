Il Black silk spegne l’insegna. Vittima della microcriminalità: "Ultima bevuta, poi leggenda"

PONTEDERA

"Beviamoci l’ultima e restiamo leggenda". Con questo slogan-appello-saluto il Black Silk, noto locale sulla Tosco Romagnola, annuncia la chiusura dell’attività dopo venti anni con l’annuncio dell’ultima notte di cocktail e musica, venerdì. La Nazione, nella cronaca della lite con lancio di sedie e tavoli di sabato 17 maggio, aveva anticipato la chiusura del locale decisa dalla proprietà a causa dei continui episodi di microcriminalità commessi da alcuni giovani avvezzi a trascorrere le serate molto sopra le righe tra alcol e droga. Chiusura che però potrebbe lasciare una prospettiva tutta nuova. Le aperture del Black silk nelle ultime sere avevano fatto pensare a un ripensamento da parte dei proprietari. Ripensamento che non c’è stato con l’annuncio di ieri pomeriggio sull’organizzazione dell’ultima notte del Black silk. "A te che ci sei cresciuto – il post – Che hai passato serate che non si dimenticano. Che magari oggi esci meno, ma il Black silk ce l’hai ancora nel cuore, dopo 20 anni chiudiamo le porte, ma prima vogliamo farlo con te. Vieni a bere l’ultima con noi. Per salutare un posto che è stato casa, ritrovo e festa. Beviamoci l’ultima insieme, e restiamo leggenda. Ingresso libero per gli over 25". "Un locale che chiude, Arnera che quest’anno non aprirà così come Golena, le parrocchie che per motivi di sicurezza chiuderanno in certi orari le chiese – scrive Domenico Pandolfi (Lega) – Il cerchio si sta chiudendo. A Pontedera ci sono sempre meno negozi, meno luoghi di attrazione, sempre più posteggi a pagamento, sempre più risse spaccio e furti, sempre meno sicurezza. La nostra città sta perdendo il ruolo di centro attrattivo della Valdera. Si corre ai ripari, pochi e tardivi, mentre da anni chiedevamo cambiamenti".

g.n.