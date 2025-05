Mercati tra crisi e proposte. Un incontro domani sera

SANTA MARIA A MONTE Idee per il rilancio dei mercati di Santa Maria a Monte e Montecalvoli e la proposta di un nuovo mercato settimanale a Ponticelli. Sono questi i temi dell’incontro pubblico organizzato per domani, giovedì, alle 21,30, nella sala consiliare del palazzo comunale, da Azione, Repubblicani e Santa Maria a Monte Civica. "L’invito è rivolto alla cittadinanza, agli operatori commerciali sia dei negozi che ambulanti, alle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti e all’assessore alle attività produttive Roberto Michi – scrive Alberto Fausto Vanni, coordinatore di Azione, Repubblicani e Santa Maria a Monte Civica – I mercati di Santa Maria a Monte e Montecalvoli sono ormai ai minimi termini, occorre una nuova proposta di attrazione commerciale. Sarà inoltre presentata la proposta di un nuovo mercato settimanale a Ponticelli, zona molto popolata e interessante dal punto di vista commerciale. Capiamo la crisi generale che la nostra zona sta attraversando, ma occorre una risposta e in questa occasione ascolteremo e proporremo un piano di lavoro per la valorizzazione di questi mercati settimanali. La partecipazione, la proposta, e il dialogo sono i mezzi opportuni per arrivare a risultati positivi, queste tematiche con il coinvolgimento degli operatori e della cittadinanza possono risolvere anche la crisi dei mercati di Santa Maria a Monte e Montecalvoli".