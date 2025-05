Mille studenti ai giochi santacrocesi. Il binomio tra sport e scuola

SANTA CROCEMille bambini e ragazzi ai Giochi Santacrocesi di sabato e lunedì. "I risultati ottenuti in campo sportivo rendono merito al grande lavoro delle società di Santa Croce – le parole del sindaco Roberto Giannoni – Non solo dedite ai campionati di categoria, ma anche e soprattutto alla promozione dello sport per i più giovani. I bambini e i ragazzi sono da sempre al centro del loro lavoro". I giochi hanno coinvolto le scuole Secondarie di primo grado Banti di Santa Croce e Mandela di Staffoli e le Primarie Copernico, Carducci e Pascoli di Santa Croce e Torello della Maggiore di Staffoli.

Bambini e ragazzi si sono misurati in varie discipline al campo sportivo Buti. Flavio Baldi, consigliere comunale con delega allo sport: "Una rappresentazione della varietà dell’offerta sportiva di Santa Croce che dalla pallavolo passa a calcio, basket, tennis, fino alla danza, le bocce, nuoto, podistica, ciclismo fino a comprendere innovative discipline come quella del cheerleading". "Il 90 per cento di queste attività si svolgono in impianti comunali gestiti da società e associazioni – conclude Baldi – Il PalaParenti, i campi da calcio Buti, Masini e di Staffoli, le palestre comunali e la piscina intercomunale".

"Tutte le scuole si sono sfidate in un percorso in cui hanno sperimentato le varie discipline sportive – il pensiero dell’assessora all’istruzione Valentina Fanella – Un evento promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con tutte le realtà sportive. Un ringraziamento a Luca Sordi, coordinatore del progetto ’Scuola in movimento’, alla dirigente scolastica Laura Cascianini, alla referente per lo sport dell’Istituto comprensivo Banti Silvia Toschi e alle professoresse Elena Menchi e Cristina Lischi. Un grazie a tutto il corpo docente".