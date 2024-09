San Luca, il programma. La scommessa dell’Expo. Il rilancio dell’antico evento

Stanno arrivando le prime giostre in piazza del mercato, ottobre è alle porte e la Fiera di San Luca sta per entrare nel vivo, con le sue certezze e le tante novità. Mentre le attrazioni più complesse come le montagne russe e il treno veloce sono già in allestimento in piazza del mercato, gli altri giochi arriveranno nei prossimi giorni con l’apertura ufficiale del Luna Park, con le sue 68 giostre previste (27 per adulti e ragazzi, 24 tra tiri, rotonde e giochi vari e 17 per bambini), è per sabato 5 ottobre. Domenica 6 ottobre, dalle 8 alle 19, è in programma la festa degli ambulanti Anva Confesercenti in piazza del mercato, con mercato, street-food, gonfiabili, trucca bimbi ecc. Domenca 20 ottobre ci sarà poi il mercato straordinario.

La Festa del bambino (con gli sconti sui biglietti del Luna park) è martedì 22 e mercoledì 23 ottobre. Il primo mercato della fiera (quello che tradizionalmente era in viale Italia) si sposta in piazza del mercato e sarà nel giorno del Fierone, il 24 ottobre, mentre il secondo ci sarà il 27 ottobre, sempre nell’area di piazza del mercato. Tra le novità di quest’anno c’è il ritorno dell’Expo, che negli ultimi anni aveva visto una sua decadenza, alcuni tentativi per tenerla in vita, fino all’annullamento delle ultime due edizioni per mancanza di soggetti capaci di portarla avanti. Quindi la volontà del Comune di rivederla, di portarla nel nuovo spazio nel parcheggio lato nord-ovest del Panorama e il nuovo progetto, realizzato dall’azienda pisana Alter Ego specializzata nell’organizzazione di questo genere di iniziative. Sarà un Expo diverso rispetto al passato. L’Antica Fiera di San Luca, risalente al 1471, torna alla tradizione, con una mostra di macchine agricole, trattori d’epoca, falconeria, fattoria didattica, manifestazioni legate al mondo della cinofilia ed al mondo equestre ma anche uno spazio per tecnologie ambientali e l’artigianato. Ci saranno espositori coi prodotti enogastronomici del territorio, ma anche di altre regioni. La Fiera sarà aperta dal 25 ottobre al 3 novembre, tutti i giorni ad ingresso gratuito (feriali ore 15-20, sabato e festivi ore 10-20). Il Luna Park chiuderà nella settimana dal 27 ottobre al 3 novembre.