Salvataggio nel torrente Paura per un escursionista Operazione durata ore

Un’operazione delicatissima andata avanti per ore e che si è conclusa con il lieto fine solo alle prime luci dell’alba. Il dramma comincia giovedì sera alle 19 quando la stazione di Querceta e la stazione di Lucca sono state attivate per intervenire su due escursionisti nel complesso delle marmitte dei Giganti nel gruppo del monte Sembra e monte Fiocca. Un luogo impervio quell’è stato messo in atto il soccorso. Alla base della parete sud del monte Sumbra, il Fosso del Fatonero e quello dell’Anguillaia - spiega una nota ricostruendo il fatto – discendendo a valle verso la Turrite Secca hanno scavato grandi cavità a forma di pozza, chiamate “Marmitte dei Giganti” le cui dimensioni variano da alcuni centimetri fino ad oltre sei metri.

I due escursionisti, padre e figlia originari della Provincia di Pisa, dopo aver risalito il fosso del Fatonero, hanno deciso di scendere a valle dal fosso dell’Anguillaia. Il percorso però richiede attrezzatura alpinistica per la discesa in corda doppia per superare queste depressioni a forma di pozzo originate dall’erosione fluviale. I due hanno quindi deciso di seguire una ripida traccia di sentiero a margine delle pozze che però risultava molto scivolosa. Il problema, quindi, è iniziato proprio in quel punto. Ad un tratto l’uomo, classe 1970, secondo quando ricostruito, è pericolosamente rovinato nel torrente Anguillaia riportando vari traumi su tutto il corpo. L’allarme è arrivato tramite la figlia. Sul posto sono confluite 25 unità di tecnici tra le due stazioni, che hanno provveduto ad una lunga e complessa operazione di recupero in notturna mediante tecniche alpinistiche che i soccorritori alpini adottano per le operazioni su terreno impervio.

Una volta sul target, abbiamo appreso ad operazione conclusa, l’infermiere del soccorso alpino ha stabilizzato il ferito e successivamente si è proceduto alla sua calata a valle fino alla carrozzabile. L’intervento si è concluso alle prime luci dell’alba di stamani quando il ferito è stato portato tramite ambulanza della Pubblica Assistenza di Ponte Stazzemese, al campo sportivo di Retignano per il trasposto all’ospedale Versilia per le cure del caso da parte dei sanitari.

