Cane in trappola nel dirupo: paura a Riparbella

Riparbella (Pisa), 25 novembre 2023 – E’ finito in un dirupo senza possibilità di salvezza. Argo, un cane di razza golden retriever, era impossibilitato a muoversi e ha rischiato di proseguire la sua caduta.

Il fatto è accaduto questa mattina, 25 novembre, in località Fornelli nel Comune di Riparbella dove è stato provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Saline di Volterra e del personale Saf (Speleo Alpino Fluviale) in appoggio da Pisa. I soccorsi hanno effettuato il recupero del cane utilizzando tecniche di derivazione speleo-alpinistiche. Argo è stato affidato ai suoi proprietari in buono stato di salute.