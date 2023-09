Salvadori, laurea e nuovo impegno a Montopoli Roberta: politica locale

MONTOPOLI

Roberta Salvadori, medico ed ex assessore comunale a Montopoli, ha deciso di conseguire una seconda laurea. Questa volta in scienze politiche.

Perché?

"Le politiche pubbliche sono da sempre un mio interesse. Ho sentito l’esigenza di approfondire il contenuto culturale durante la mia esperienza come assessore nell’amministrazione comunale di Montopoli consapevole che acquisire competenze teoriche e metodologiche può fare la differenza. A fare i programmi elettorali e determinare agende politiche stratosfericamente ammalianti ci vuol poco. Ne abbiamo visti di bellissimi anche alle scorse amministrative e io per prima ne ho sposato uno. E lo rifarei. Il problema è che quando si vuole amministrare è necessario che un programma si trasformi in progetti, azioni concrete, impegno economico e risultati".

Che intenzioni ha, si rimetterà in gioco politicamente? Vista la laurea specifica?

"Sono molte le persone che me lo chiedono. L’esperienza come amministratore è interessante almeno in realazione alla possibilità di fare e realizzare. Approfondire serviva a fare meglio anche se a un certo punto sono venute a mancare le condizioni minime necessarie per continuare. Montopoli e tutte le sue frazioni hanno bisogno di un serio e costante impegno per risollevarne le sorti. Sicuramente il mio impegno politico sarà rinnovato perché tengo molto al mio territorio. Tuttavia in questo periodo prevalgono le strategie partitiche, più che politiche. Alcuni sono ancora ’sotto copertura’, altri stanno cercando alleanze. Poi c’è da considerare che si stanno inserendo nuove realtà come il gruppo ’Idee in comune’ che potrebbero far ben sperare per la costruzione di contenuti nel segno della discontinuità che ormai è sinonimo di inconcretezza".