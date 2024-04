Saluti da Peccioli. Il successo del poster de La Nazione. Una bella “cartolina“

PECCIOLI

Un omaggio a un grande progetto che ha visto partecipare tutta la comunità di Peccioli. E’ il dono che La Nazione, in collaborazione con studio odontoiatrico Bertelli, Poggianti 1958, Idrotermica e Servizi Srl, Belvedere Spa, Magazzini Mangini, azienda agricola bio Floriddia e Autocarrozzeria Valdera, ha voluto fare ai lettori, e a Peccioli, con il poster del Borgo dei Borghi uscito ieri in edicola con il nostro giornale. Un’iniziativa di successo che ha registrato consenso fra i cittadini, i commercianti e che ha fatto breccia anche nel cuore dei turisti arrivati nel borgo nonostante la pioggia di questi ultimi giorni. Un poster che vuole saldare un altro tassello per rimarcare l’anno d’oro per il territorio di Peccioli. Il Macca, la vetrina mondiale che si spalanca da New York, il trionfo al contest Borgo dei Borghi: mesi vissuti straordinariamente. Un paese che è capitale dei Borghi d’Italia, che è destinazione turistica che cresce di giorno in giorno. Set cinematografico del film “La seconda vita“, Peccioli che si svela negli States per farsi modello internazionale di un ciclo virtuoso in cui i rifiuti di una discarica diventano opportunità per creare servizi e bellezza. E’ un anno da incorniciare. Come il poster che è omaggio a una comunità che guarda al mondo. Esattamente nel marzo 2023, ecco arrivare il Macca, museo di arte contemporanea a cielo aperto che sboccia per racchiudere il ricco patrimonio di arte che puntella il territorio.

Un patrimonio che, in questo anno, si è impreziosito con tante inaugurazioni e opere griffate da talenti nazionali e internazionali. Vedi l’ultima inaugurazione con al centro "Germoglio" di Remo Salvadori e "Untitled, (work in progress)" di David Tremlett, un unicum artistico che ha preso forgia su un nuovo fabbricato industriale a Legoli. E poi, il Borgo dei Borghi: un percorso che ha coinvolto cittadini, associazioni, commercianti in un cammino di grande festa, sino alla vittoria strappata nel concorso televisivo in onda su Rai 3. Regalando un titolo che mai era giunto nelle mani di un borgo della Toscana. Il Borgo dei Borghi che entra nella storia del paese. E che si fa realtà, con la folla turistica che sta invadendo Peccioli.

I.P.