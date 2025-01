Salute, spazio alla prevenzione. Un ricco calendario di iniziative

PONTEDERA Ricco calendario di date e appuntamenti anche nel 2025 per il progetto di informazione e prevenzione Salute e prevenzione bene di tutti. Un progetto promosso dal Lions Club Pontedera congiuntamente alla dottoressa Rossella Prosperi, presidente della Commissione sociale e sanità del Comune di Pontedera nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto tra il Club ed il Comune per l’attuazione di iniziative e progetti rivolti alla comunità ed alle scuole. Da gennaio a maggio, sono in principal modo tre le iniziative messe in campo.

La prima è in continuità con quanto già iniziato lo scorso anno, è il progetto denominato La prevenzione ti viene incontro-azione 2025, sviluppato in con la Usl Toscana Nord Ovest e la SdS Valdera. Sono previste quattro giornate di informazione e sensibilizzazione (domenica 26 gennaio, domenica 23 febbraio, domenica 23 marzo e domenica 13 aprile), sui programmi di screening oncologici dell’Asl Toscana Nord Ovest e sulla prevenzione contro i tumori, sui fattori di rischio, sui vari elementi diagnostici per fare prevenzione e diagnosi precoce con la possibilità di eseguire anche screening ecografici di prevenzione contro i tumori al seno, tiroide, prostata.

La seconda iniziativa, è il progetto I venerdì della salute, sviluppato in collaborazione con Poliambulatorio San Giuseppe. Una campagna informativa di prevenzione, per la promozione della salute e per il mantenimento del benessere e della qualità della vita aperta a tutta la cittadinanza.

La terza iniziativa è l’appuntamento con la terza edizione di ‘La Salute scende in Piazza’, programmata per sabato 10 e domenica 11 maggio. Un’iniziativa di informazione e prevenzione sanitaria gratuita che si terrà in piazza Belfiore.

A tutto ciò si accompagna l’attività nelle scuole superiori di Pontedera, tra cui i progetti di informazione e prevenzione sanitaria, tutela e benessere animale e del rapporto uomo/animale in collaborazione con l’associazione Amici degli Animali a 4 Zampe.