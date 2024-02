Sale a otto il parco degli scuolabus del comune. Inaugurato il nuovo veicolo: "L’istruzione è priorità"

Taglio del nastro per il nuovo scuolabus con 30 posti a sedere, oltre all’autista e a due accompagnatori, una pedana per disabili e l’omologazione per il trasporto degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado. Acquistato interamente dal Comune, è costato circa 89mila euro e sarà destinato al trasporto degli studenti delle scuole medie, elementari e materne. "Avevamo necessità di acquistare un nuovo scuolabus, dopo l’ultimo comprato nel 2022, per rinnovare il parco mezzi del Comune – dice il sindaco Simone Giglioli –. Questo nuovo pulmino testimonia come la scuola sia una delle nostre priorità"Attualmente il Comune ha a disposizione 8 scuolabus (compreso l’ultimo acquisto) e 6 autisti dipendenti, mentre è in fase di espletamento la procedura concorsuale per l’assunzione di un autista. Quotidianamente ogni il personale effettua circa 150 km.