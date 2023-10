"Salario minimo". La raccolta firme

Sinistra Plurale di S.anta Maria a Monte, per domani, domenica, sarà presente al Circolo La Perla di Montecalvoli e al Circolo Arci di Ponticelli per raccogliere ancora firme per stabilire, per legge, una soglia minima al salario. L’articolo 36 della Costituzione – ricorda una nota – prevede che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa". In questi giorni anche la Cassazione lo ha ribadito, riaffermando che "la retribuzione deve essere sufficiente e proporzionata". "È quanto mai urgente – chiosa la nota – e necessario che la politica prenda atto del sacrosanto diritto costituzionale ad uno stipendio dignitoso perché non può più essere tollerato che il lavoro sia povero, oltreché sfruttato, precario e spesso, purtroppo, causa di morte.