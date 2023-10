Sagra, mercato. Libri e fotoritratti. Ospite Tea Ranno

CASTELFRANCO

Torna domani, domenica, insieme alla sagra del porcino e della chianina – manifestazione ormai notissima in tutta Italia con comitive che arrivano da Nord a Sud – il mercato straordinario d’autunno. Giornata organizzata dal Comune di Castelfranco, su proposta della Casa del Popolo e in collaborazione con Confesercenti e Confcommercio. Dalle 9 alle 20 sarà allestito un mercato straordinario che collega la zona ristoro della sagra – ormai in corso da tre fine settimana – con il centro storico. In largo Carlo Alberto ci sarà uno spazio con giochi d’altri tempi per i bambini. Domani a Castelfranco ci sarà anche il Festival della Lettura con eventi per adulti, adolescenti e bambini. Alle 17,30 è in programma l’incontro con Tea Ranno, celebre scrittrice siciliana. E sotto i loggiati della ciblioteca comunale fiera della piccola editoria locale, "Loggiati di carta". In biblioteca esposizione delle opere dell’illustratrice castelfranchese Sara Aringhieri e alle 10,30 Stefano Falai presenta il libro per bambini "Vega Star. La stella polare che verrà". Nella saletta della Banca Cambiano, infine, mostra fotografica "La memoria in uno sguardo: ritratti di castelfranchesi nelle foto di Piero Signorini".