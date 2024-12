Ruota panoramica e stand in piazza

Pontedera si arricchisce di un altro luogo dedicato al Natale. In piazza Garibaldi apriranno infatti, a partire dal pomeriggio di domenica, le casette in legno che daranno vita un secondo mercatino natalizio dopo quello già operativo in via Palestro. Dalle 15,30 di oggi spazio dunque agli acquisti, allietati, per l’occasione, dall’intrattenimento musicale a cura di Paolo Sax e di Teo alle percussioni. Un altro tassello di un calendario di iniziative ricchissimo e che precederà, di pochi giorni, l’inaugurazione della ruota panoramica che sarà posizionata sempre nella zona di piazza Garibaldi.