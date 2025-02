Rubano rame nella villa. Denunciati due uomini

GUARDISTALLO

Le telecamere di videosorveglianza di una abitazione situata nel territorio comunale di Guardistallo hanno consentito ai carabinieri di Volterra di smascherare un furto di rame. Due uomini sono stati denunciati. Uno per furto e l’altro per ricettazione. Le indagini sono state condotte e portate a termine dei militari dell’Arma della stazione di Guardistallo, al termine di una veloce attività d’indagine. I carabinieri hanno denunciato un cinquantenne che, nei giorni scorsi, all’interno di un’abitazione privata, ha commesso più furti impossessandosi di alcune grondaie di rame e di sette lampade da giardino.

Nello specifico il presunto malfattore è stato individuato grazie alle telecamere di videosorveglianza dell’abitazione. Le successive indagini, condotte con l’ausilio del nucleo operativo ecologico dei carabinieri di Grosseto, hanno consentito di perquisire, su delega dell’Autorità giudiziaria, l’abitazione di un altro uomo, un cinquantasettenne, all’interno della quale sono state rinvenute le sette lampade trafugate nell’abitazione. Così quest’ultimo è stato denunciato per il reato di ricettazione.

Il rame, da molti anni, è considerato uno dei metalli preziosi più appetibili dalla microcriminalità. Rubato nelle proprietà private, in particolare docce e grondaie delle abitazioni, oppure in luoghi pubblici, come cimiteri o cavi dell’illuminazione, viene rilavorato e rivenduto dai malfattori a prezzi molto elevati. Con questa operazione i militari dell’Arma di Guardistallo hanno posto fine all’attivitò malavitosa di due uomini.