Ruba la bici del Comune: preso

Ha tentato di mettere le mani su una bicicletta elettrica in dotazione al Comune, ma il suo piano è andato in fumo grazie all’intervento dei militari dell’Arma. I carabinieri della stazione di Monteverdi Marittimo, a conclusione di un’indagine avviata dopo aver ricevuto una segnalazione, hanno denunciato una persona per tentato furto di una bicicletta elettrica di proprietà del Comune, un mezzo che viene utilizzato dai cittadini del borgo geotermico. Ecco i fatti: nell’attimo in cui il ladro è entrato in azione per impossessarsi della bici comunale, ecco giungere una segnalazione ai carabinieri, che si sono recati immediatamente sul posto. Inizialmente, la persona segnalata, appena annusato l’odore del pericolo, si è dileguata nel nulla. Ma la sua fuga, dopo il tentato furto, è durata ben poco perché il presunto ladro pur non essendo stato subito rintracciato, grazie all’incrocio di dati e ai riscontri dei militari, è stato identificato e quindi deferito all’autorità giudiziaria. "Questa vicenda - spiega in una nota la Compagnia dei carabinieri di Volterra - torna essenzialmente a rimarcare l’importanza della presenza dei carabinieri che, con capillari azioni preventive e repressive, in maniera praticamente ininterrotta garantiscono, anche nei centri più piccoli e nelle realtà rurali della provincia di Pisa, il rispetto della legge, garantendo la sicurezza per i cittadini".