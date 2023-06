Rsa in crisi, verso la svolta "Ecco i 200mila euro"

di Carlo Baroni

I soldi ci sono. Esattamente 200.416,27 euro. Sono quelli che rimetteranno in carreggiata la casa di risposo Del campana Guazzesi. Arrivano dal bando a sostegno delle realtà associative e degli enti di diritto pubblico che hanno avuto perdite economiche dovute a pandemia e rincari energetici. Il bando – di cui ora si conoscono gli esiti – era è ripartito fra 200mila euro di risorse destinate agli enti di diritto pubblico e 50mila euro alle associazioni e realtà del terzo settore, e prevedeva anche il rimborso relativo all’innalzamento di spese extra per la gestione, dovute al periodo del Covid. Queste le altre assegnazioni: 35.373,61 euro alla Misericordia di San Miniato; 11.599,52 euro al movimento Shalom; 2.610,60 euro alla croce Rossa, sezione di Ponte a Egola.

"Con i fondi assegnati alla Casa di Risposo – spiega il sindaco Simone Giglioli – la struttura può chiudere il bilancio 2022 ed entrare nel piano di adeguamento. Una cifra che garantisce la sopravvivenza del Del Campana Guazzesi che si era trovata a fare i conti con una situazione dove le uscite erano superiori alle entrate. Ora si ripiana tutto e la casa di risposo può tornare a programmare il proprio futuro". "L’avevamo detto subito che non avremmo lasciato da sola la casa di riposo e che, come amministrazione comunale avremmo fatto tutto il possibile – precisa il sindaco – Dovevamo trovare la forma giusta, sotto ogni profilo, per far arrivare le risorse necessarie e così abbiamo fatto. Possiamo dire, dunque, che la struttura è salva".

Il caso tiene banco da mesi, dalla fine del 2022, quando tutto il Cda davanti alle criticità economiche si dimise in blocco. Ormai da settimane è al lavoro un commissario e gli occhi erano tutti puntati sull’arrivo di fondi: che ora ci sono. Intanto per il prossimo martedì il comitato per la difesa della casa di risposo organizza una nuova assemblea pubblica nella sede della Misericordia di San Miniato Basso, a partire dalle 21,15. Sul tavolo la valutazione dell’attuale stato della struttura e degli impegni assunti per superare la crisi in atto. Ma si parlerà anche degli obiettivi per garantire il futuro della Del Campana Guazzesi e della costituzione di un comitato permanente di difesa della casa di risposo.