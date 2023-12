Rosa Chemical e Rocco Hunt gli ospiti del Capodanno a Pontedera

Pontedera, 6 dicembre 2023 - Ci saranno Rosa Chemical e Rocco Hunt nella notte di Capodanno a Pontedera sul palco del piazzone, dove si festeggerà l'arrivo del 2024. Lo hanno annunciato il sindaco di POntedera, Matteo Franconi, e Roberto Giannoni, l'editore di Radio Stop che anche quest'anno organizzerà il Count Down Party 2024. Inizia quindi il conto alla rovescia che porterà alla sera di San Silvestro che Pontedera festeggerà con due nomi molto conosciuti a livello nazionale e internazionale.

Rosa Chemical è un artista molto creativo, non solo a livelllo musicale. Spazia dalll'hip-hop alla trap fino all'elettronica ma lavora anche come modello per Gucci, come art e creative director. Tra i suoi successi Londra, Polka e il successone arrivato con Sanremo 2023 con Made in Italy (disco di platino) fino all'ultimo singolo Bellu Guaglione.

Dopo la mezzanotte salirà sul palco invece Rocco Hunt, giovane e affermata voce del rap italiano, con uno stile tutto personale che affonda le radici nel tessuto sociale e urbano da cui proviene, le case popolari della zona orientale di Salerno. Tra i più grandi successi Libertà del 2019, A un passo dalla luna uscito anche in versione spagnola e poi Un bacio all'improvviso, Fantastica con i Boomdabash e Caramello con Elettra Lamborghini fino a Non litighiamo più uscito quest'anno.

Con loro ci saranno anche i giovani Noor e Niveo. Ed altri ospiti potrebbero aggiungersi nei prossimi giorni.