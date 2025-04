Rogo in un appartamento, paura a San Romano

Principio di incendio in un appartamento a Montopoli e più precisamente nella frazione di San Romano. In piazza della Costituzione, al piano terra della palazzina di edilizia popolare Erp, che fa angolo con via XXV aprile, nella tarda mattinata di ieri si sono alzate dense colonne di fumo che hanno messo in allarme alcuni residenti e annerito la facciata principale. Fortunatamente nessun ferito, ma solo tanto spavento oltre alla dolorosa conta dei danni. Prontamente intervenute due squadre dei vigili del fuoco, Carabinieri e un mezzo della Pubblica Assistenza locale. Sul luogo anche una rappresentanza della amministrazione comunale arrivata per sincerarsi dell’accaduto. La sindaca Linda Vanni, costantemente aggiornata al telefono, ha seguito a distanza l’intervento dei soccorsi per poi rilasciare una nota attraverso i social: "Sul posto la vicesindaca Irene Cavallini e l’assessore Andrea Marino. Non ci sono feriti, solo un grande spavento. Ringraziamo i vigili del fuoco e le forze dell’ordine intervenuti immediatamente". Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembra che a generare il principio di incendio sia stato un corto circuito a un apparecchio elettronico presente nella cucina.

Marcello Baggiani