"Rocco Balocco" Ultimo spettacolo

Chiude oggi alle 17 la rassegna "Rocco Balocco" Diletta Landi con "Il fiore del Mare" uno spettacolo di canti, giochi e racconti dal mare, dove si pescano storie, come fossero pesci o coralli. Il tutto senza reti: basta lo spazio di un incontro e la memoria un canto, per attirarle in superficie. Rocco Balocco è una piccola rassegna che si tiene nell’Oratorio dei Sabti Rocco e Sebastiano in Piazza Buonaparte a San Miniato, tra fiabe, canti, racconti, ombre e magia. Un evento di avvio della preparazione al prossimo Festival del Pensiero Popolare