Elisabetta Maccanti, candidata sindaco di Viviamo Santa Maria a Monte (lista civica).

1) "Il Pip è una zona importante per Ponticelli e Santa Maria a Monte, ma è frutto di scelte sbagliate dell’amministrazione Turini e non ha mai avuto sviluppo a causa dei costi troppo elevati. Occorre una diversa destinazione urbanistica. Noi pensiamo a un polo commerciale e direzionale, start up".

2) "La piazza non è finita. Manca il terzo lotto da 900mila euro i cui lavori inizieranno a breve. Poi penseremo a ridefinire anche la zona dei parcheggi".

3) "Punto fondamentale del nostro programma è il centro di aggregazione 0-120. Ora sono in corso i lavori del primo lotto con biblioteca, ludoteca e altri spazi. poi sarà la volta del secondo con centro diurno per anziani e ’dopo di noi’ nel segno di aggregazione e socialità, i nostri punti cardine. Costruiremo l’asilo nido comunale a Montecalvoli a fianco della Infanzia e poi cercheremo un’area dove realizzare la scuola Media più sicura e strategica per la viabilità".

4) "Per la toponomastica abbiamo in mente di costituire la commissione per dare un nome alle strade che non lo hanno. Ponticelli è una zona strategia e occorre anche una maggiore segnaletica".

5) "Cavallo di battaglia della nostra lista è rivitalizzazione delle piazze. Ogni frazione e località ha bisogno di punti di ritrovoi. A Ponticelli abbiamo già presentato un progetto alla popolazione per lo spazio ex Cricca, siamo allo studio di fattibilità. A Montecalvoli deve essere ’ridisegnata’ la piazza della chiesa così come a San Donato".

6) "Tutto il programma di Viviamo Santa Maria a Monte è incentrato sulla persona. Persone al centro. Comune al servizio del cittadino. Penso all’Urp mobile, a sportelli contro la violenza sulle donne e la ludopatia. La mia squadra è fatta di persone civiche e quello che fanno nella loro vita lo porteranno al servizio del Comune. Un mix tra giovani con idee nuove ed esperienza".