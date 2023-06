Ritrovarsi dopo trent'anni, la magia dell'amicizia resiste al tempo Dopo trent'anni, gli ex studenti e professori della quinta "I" del liceo linguistico Pesenti di Cascina si sono riuniti per ricordare i bei tempi. Un clima di commozione: una sedia vuota per ricordare l'amica Ilaria scomparsa prematuramente. Una serata di risate, sorrisi e lacrime di gioia.