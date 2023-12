Ritratti ad arte, un buon primo fine settimana

PONTEDERA

Partenza subito a freccia in su per la mostra di ritratti artistici realizzati con scarti industriali da Scart, il progetto artistico del Gruppo Hera. Nel fine settimana del Ponte dell’Immacolata, tra venerdì e domenica, sono state 228 le persone che hanno varcato la soglia del Palp per vedere da vicino i volti di star di sport, musica e cinema, realizzati con materiali da riciclo. Tanti i commenti positivi, con le immagini postate dai visitatori che hanno subito fatto la loro apparizione sui social. La mostra, a ingresso gratuito, accoglie una rassegna di ritratti in grande formato di personaggi del cinema, della musica e dello sport, interamente realizzati con scarti industriali (ad esempio troviamo una Marylin Monroe fatta da ritagli di pelle, accessori in metallo e plastica) in partnership con alcune tra le più importanti Accademie di Belle Arti Italiane. L’esposizione è promossa dal Comune e dalla Fondazione per la Cultura Pontedera, con il patrocinio della Regione, è curata da Maurizio Giani (ideatore di Scart, presente in provincia di Pisa anche con due alberi di Natale a Pisa e San Miniato) con la regia di Alberto Bartalini e rimarrà aperta fino al 25 febbraio.