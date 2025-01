Riqualificazione del Maricò. Tutto pronto, lavori al via

Al via la riqualificazione del centro Maricò. Il bando prevedeva che i lavori fossero consegnati entro il 31 gennaio e l’ufficio tecnico del comune di Santa Croce è riuscito ad arrivare con oltre una settimana di anticipo. Nei giorni scorsi il Comune ha espletato la cosiddetta consegna dei lavori per la ristrutturazione dell’edificio che ha ospitato per oltre 30 anni il centro Maricò. Il primo cittadino Roberto Giannoni, oltre agli altri adempimenti di legge, ha consegnato le chiavi della villa liberty a Danilo Nicola De Michele titolare della ditta Cogedem Srl di Salerno. Un momento storico perché iniziano formalmente i lavori di ristrutturazione che interesseranno la villa ma anche la mensa sottostante. "I lavori dovranno terminare – spiega il sindaco - entro 358 giorni, quindi, se tutto va bene a febbraio del prossimo anno l’edificio ristrutturato dal punto di vista estetico, funzionale e strutturale, sarà nella disponibilità del comune e quindi dei santacrocesi". "Si tratta di un intervento importante economicamente e per la riqualificazione della nostra realtà – conclude – . E’ stato possibile attuare questo intervento grazie a un bando del Pnrr dedicato proprio al Maricò, un finanziamento ottenuto dalla precedente amministrazione e grazie ai soldi che ha stanziato il comune per poter realizzare il progetto. A noi realizzare questi lavori nell’interesse di tutta la comunità".