"Ripristinate il medico di famiglia"

POMARANCEUna petizione indirizzata al presidente della Regione Eugenio Giani, all’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini e alla presidente della Asl Nord Ovest Letizia Casani per chiedere il ripristino di un medico di famiglia a Pomarance. "Vi scriviamo per mettervi direttamente a conoscenza sulla paradossale organizzazione dei medici di famiglia che si é venuta creare nel nostro Comune – dicono i cittadini –. Il nostro ambito socio sanitario è costituito dai due comuni di Pomarance e Castelnuovo V. C. ed i medici di famiglia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale possono esercitare la loro professione solo sul territorio di questi due comuni, in cui, fino al 31 dicembre 2024 erano presenti cinque professionisti per circa 7450 abitanti, di cui circa 795 in età pediatrica". Dal primo gennaio però uno di questi medici è andato in pensione e non è stato sostituito. "Siamo quindi passati da una assistenza dove tutti i cittadini avevano la possibilità di scegliere il proprio medico di famiglia – spiegano – a una situazione pressoché caotica in cui si é ricorso a medici di guardia medica, alle prenotazioni per farsi visitare e con molti cittadini rimasti senza medico; addirittura qualche centinaio di loro hanno dovuto scegliere un medico nell’ambito socio sanitario dei comuni limitrofi". I 150 firmatari della petizione fanno riferimento ai due ambiti sanitari contigui di Pomarance-Castelnuovo V.C. e Volterra - Montecatini V.C. dove i medici sono 11, per un totale di circa 16.500assistiti.