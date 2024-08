RipaSummer Festival, ultimo atto. Due giorni di festa fra cibo e musica

C’è ancora un evento nella lunghissima e calda estate di Riparbella. È il RipaSummer Festival, la festa di chiusura della stagione 2024 che racchiude tutto quello che il borgo ha regalato nel corso di questi mesi. Iniziative a ciclo continuo organizzate dall’instancabile Proloco di Riparbella. L’appuntamento finale (ma l’autunno è già pronto per altre manifestazioni da non perdere) è per sabato 31 agosto e domenica 1° settembre al parco Carlo Alberto dalla Chiesa. Due giorni di festa tutti da vivere nel borgo tra musica, cucina del territorio, moda, danza, artigianato e tanta allegria. Apertura degli stand gastronomici alle 19.30, tre le opzioni tra cui poter scegliere: Angolo della tradizione (dove trovare zuppa alla riparbellina, trippa alla contadina, pappa al pomodoro), Angolo del fritto (con le zonzellone) e Angolo della griglia. Sabato 31 agosto, dalle 20.15, musica e ritmo con la coverband dei RadioViva. E cresce l’attesa per la sfilata di moda dei bambini di Riparbella (ore 21), sospesa tra passato e futuro. Un esercito di oltre 60 baby-modelli calcherà la passerella, ridando vita a una tradizione che torna ad animare il borgo di Riparbella. Ad applaudire i piccoli ai piedi del palco ci saranno, infatti, le mamme e i papà protagonisti delle sfilate di un tempo: "Ho partecipato io stessa 40anni fa – ricorda una delle bambine, oggi mamme, Leonora Meini, nata e cresciuta a Riparbella - Mi ricordo perfettamente quel momento di festa davanti al pubblico, indossavamo gli abiti messi a disposizione delle attività del territorio. Oggi, in passerella, ci sarà mia figlia Cloe, di 10 anni, che è già elettrizzata all’idea". Domenica 1° settembre, alle 20.15, liscio con l’Orchestra Daniele Neri, artista riparbellino. Nei due giorni di festa saranno presenti anche stand artigianali selezionati.