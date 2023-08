Ripa Summer Festival: si parte Sapori e musica per le vie del borgo

Prosegue il cartellone degli eventi estivi a Riparbella. Prossimi appuntamenti in calendario, oggi e sabato 26 agosto, con due giorni di divertimento, festa e buon cibo nelle strade del borgo organizzati, come sempre, dalla ProLoco di Riparbella. Stasera, al via il Ripa Summer Festival, prima edizione di una manifestazione che sarà tutta dedicata alle cover band e che aspira già a diventare uno degli eventi clou della stagione estiva del borgo della Bassa Valdicecina. Ad inaugurare il Ripa Summer Festival ci penserà la Magic Regoli’s band, la più nota tribute band italiana dedicata all’universo Pink Floyd impegnata nel suo tour omaggio (anche) a "The Dark Side of the Moon" che quest’anno festeggia il 50esimo anniversario (1973–2023). La band è composta da 10 elementi: Graziano Regoli, leader fondatore (chitarra), Francesco Sozzi (chitarra), Franco Ceccanti (chitarra), Leonardo Betti (basso), Riccardo Cateni (batteria), Lorenzo Macchioni (tastiere – effetti speciali voce), Eliano Cresci (tastiere – hammond voce), Saverio Guerrini (voce); Alice Bertoncini (voce) e Rosanna Battiata (voce). Il programma prevede la cena con inizio alle 19.30 e il concerto a partire dalle 21.30. Gustose prelibatezze, mercatini e allegria saranno gli ingredienti della serata. Sabato 26 agosto sarà, invece, una serata dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie: Ripa Summer Festival Kids Edition. In programma la cena al parco Carlo Alberto Dalla Chiesa, lo spettacolo del folletto Karacongiolo (alle 21), il battesimo della sella con ciuchini e pony speciali, Color Party con dj e il gran finale (alle 21.45) con la ripresa di una tradizione che era andata perduta: la sfilata di moda con i bambini in passerella.