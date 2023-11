Ringraziamento di Coldiretti in cattedrale

Alla Cattedrale la 73esima giornata interprovinciale del Ringraziamento, ricorrenza che viene festeggiata da Coldiretti con una manifestazione promossa dalla Cei per rendere grazie per il raccolto dei campi e per chiedere la benedizione sulla nuova annata. L’evento si tiene oggi alle 11.15 alla presenza del presidente provinciale di Pisa, Marco Pacini, del presidente provinciale di Livorno, Simone Ferri Graziani e degli agricoltori. La messa sarà officiata da don Francesco Spinelli. Una ricorrenza molto sentita dal mondo agricolo che chiude una stagione di difficoltà e che trova nella riflessione della Commissione Episcopale per i problemi sociali ed il lavoro, un messaggio che promuove lo stile cooperativo e il principio della fratellanza.