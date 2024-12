Rimini travolge con una cinquina: l'analisi critica di Menichini sulla sconfitta

Aria pesante nella sala stampa del Romeo Neri. La cinquina presa dal Rimini è uno schiaffo che fa male, anche perché le speranze della vigilia erano ben altre. Come suo solito, l’allenatore Leonardo Menichini analizza il match con grande criticità: "C’è poco spazio per i commenti. Eravamo partiti abbastanza bene nei primi dieci minuti, poi c’è stato questo rigore a mio avviso generoso. Ciò non toglie che il Rimini abbia meritato ampiamente la vittoria, però gli è stata facilitata da questo episodio. A quel punto è venuta fuori la partita che volevano i nostri avversari, con spazi in contropiede, dove loro sono bravi, e per noi si è fatto tutto più duro. Anche perché dopo il rigore non abbiamo più giocato. Abbiamo cominciato un pochino a rifarlo sul 3-0, e non dico che avevamo riaperto la gara, ma col 3-1 c’era la possibilità di tenere viva la sfida. Invece gli altri due gol subiti chiaramente ci hanno tagliato le gambe".

"Dispiace – prosegue l’allenatore granata – perché venivamo da un 5-1 importante contro la Spal e con una gara ben giocata, ma nonostante le mie raccomandazioni nei cinque giorni che ci sono stati tra le due partite, nelle quali ho cercato di far dimenticare la partita di lunedì, siamo ricaduti in situazioni che non devono accadere".

"Ci siamo sciolti come la neve a sole – ha concluso il tecnico – per merito del Rimini, ma molto per demerito nostro, perché in certe situazioni abbiamo commesso degli errori perdendo palloni determinanti. Invece dobbiamo essere più bravi e attenti. Poi dopo il gol di Pretato stavamo cercando di rimettere la gara in linea di galleggiamento ma il 4-1 ci ha stroncato le gambe. Quindi c’è poco da commentare. Va messa una pietra sopra, fare tesoro degli errori commessi, resettare tutto e dalla prossima (domenica in casa col Perugia, ndr) fare un’altra gara, perché in questo campionato per fare risultati serve tutto un altro tipo di prestazioni".