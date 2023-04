Rifiuti abbandonati nell’Era, trovati i responsabili

Rifiuti pericolosi abbandonati in golena d’Era nel territorio di Peccioli, ha un nome il trasgrerssore. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi ma, grazie a un’attività investigativa che ha coinvolto anche la locale polizia municipale, è stato possibile risalire al responsabile dell’abbandono. Preziosa anche la collaborazione dei carabinieri forestali di Pontedera, che in qualche giorno hanno rintracciato i responsabili, un’azienda della Provincia di Pisa.

Sono in corso le contestazioni penali e poi le spese di bonifica dell’area al responsabile. Nell’area verde infatti, sono stati abbandonati fusti di prodotti utilizzati per la lavorazione e una grande quantità di sacchi neri con scarti di prodotti. Una discarica a cielo aperto pericolosa per l’ambiente per la salute dell’uomo.